В Украину идет атмосферный фронт: синоптики предупреждают о сильных заморозках

Новости Украины:В течение 10-12 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.

В ближайшие сутки холодный воздух с севера Европы обусловит ночью в Украине заморозки; днем в поле повышенного атомсферного давления осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в субботу лишь в восточных и Запорожской областях ночью небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы (кроме юго-востока) заморозки 0-5°, в западных, Житомирской и Винницкой областях заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 7-14° тепла, на Закарпатье до 18°.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 2-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 11-13° тепла.

В воскресенье, 12 апреля, погода в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью на почве и в воздухе (на юге только на почве) заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, в западных областях 13-18°.

В Киеве 12 апреля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 11-13° тепла.

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.

По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году, скорее всего, пройдет онлайн.