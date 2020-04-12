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На Львовщине умер уже пятый человек с коронавирусом

На Львовщине умер уже пятый человек с коронавирусом
06:01 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Во Львовской области умер еще один человек с коронавирусом COVID-19.

Во Львовской области умерла 75-летняя женщина, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает Львовская ОГА.

Это уже пятый летальный случай в области. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько.

О положительном результате тестирования женщины стало известно 10 апреля. Госпитализировали женщину в областную инфекционную больницу 7 апреля. Умершая также имела сопутствующие заболевания, в частности заболевания сердечно-сосудистой системы.

По состоянию на утро субботы в Украине подтверждено 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них 32 мужчины и 41 женщина.

Во Львовской области на утро 11 апреля зарегистрировали 96 случаев заражения коронавирусом (5 человек выздоровели).

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Украина, Львов, Львовщина, Пандемия, Коронавирус, COVID-2020.
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