На Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции ООС

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов 13 апреля не было", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил. В частности, по защитникам Широкино враг в направлении н.п. Саханка выпустил шесть мин калибра 82 мм. По направлению н.п. Веселое позиции украинских военных боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Против украинских военных рядом с Павлополем, Красногоровкой и Тарамчуком боевики применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра. В районе Опытно украинские военные зафиксировали обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с селом Крымское.
"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник со станковых противотанковых гранатометов обстрелял наши позиции у Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра - рядом с Красногоровка. Потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.
Случаев заболевания коронавирусом среди состава Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним:
За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие вражеских обстрелов 11 апреля получили ранения трое украинских героев.
В Вооруженных Силах Украины количество больных пневмонией, вызванной коронавирусом увеличилось до 18 человек.
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