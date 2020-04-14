На Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции ООС

Новости Украины:Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военные не пострадали.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов 13 апреля не было", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил. В частности, по защитникам Широкино враг в направлении н.п. Саханка выпустил шесть мин калибра 82 мм. По направлению н.п. Веселое позиции украинских военных боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Против украинских военных рядом с Павлополем, Красногоровкой и Тарамчуком боевики применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра. В районе Опытно украинские военные зафиксировали обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с селом Крымское.

"С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник со станковых противотанковых гранатометов обстрелял наши позиции у Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра - рядом с Красногоровка. Потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.

Случаев заболевания коронавирусом среди состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним: