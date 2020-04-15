На Донбассе пострадали трое украинских военных

Новости Украины:Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевое поражение

Незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и один боевое поражение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 9 обстрелов позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши воины решительно открывали огонь, заставляя противника вернутся к восстановлению режима "Тишина"… Вследствие вражеских обстрелов вчера двое наших героев получили ранения, один воин получил боевое поражение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Авдеевка, Пески, Павлополь, Красногоровка, Новомихайловка, Старогнатовка, Тарамчук, Каменка.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

Как сообщалось, за минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали