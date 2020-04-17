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В ВСУ за сутки один новый случай заболевания Covid-19

В ВСУ за сутки один новый случай заболевания Covid-19
10:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Вооруженных силах Украины количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 29 человек.

Один новый случай коронавирусной болезни Covid-19 зарегистрирован в рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, один ранее заболевший сотрудник скончался, сообщает командование Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook в пятницу утром.

"На 07:00 17 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 29 случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 2 летальных. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 277 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 24 человека", - говорится в сообщении.

По данным командования Медсил, военнослужащий одной из воинских частей Одесской области, у которого в четверг был диагностирован Covid-19, с 13 апреля 2020 года проходил лечение в домашних условиях с диагнозом ОРЗ. "16.04.2020 в связи с ухудшением состояния здоровья, по желанию военного, был госпитализирован в инфекционную больницу города Одесса, тест ПЦР положительный от 16.04.2020. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

В Медсилах также отмечают, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми общение происходит ежедневно.

В Украине коронавирусом заболели уже 879 медиков

Как сообщалось, второй летальный случай от коронавируса в ВСУ был зафиксирован в четверг. Первые признаки болезни у сотрудника ВСУ появились 1 апреля, он был госпитализирован 8 апреля, он был доставлен во Львовскую областную инфекционную больницу, где находился на стационарном лечении в реанимационном отделении и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Заболевание Covid-19 было подтверждено у него с помощью ПЦР-тестирования 12 апреля. По информации медиков, у мужчины кроме острой респираторной болезни Covid-19, были сопутствующие заболевания.

6 апреля сотрудница одной из военных частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания Covid-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

Напомним, по информации Минздрава, в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 - летальных.

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Армия, ВСУ, Covid-19, Коронавирус в ВСУ.
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