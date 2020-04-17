В Киев не пустили десятки граждан с повышенной температурой

Новости Украины:На блок-постах на въезде в столицу обнаружили 40 граждан с высокой температурой, дальше ехать не разрешили.

За минувшие сутки при проверке пассажиров и водителей транспорта при въезде в столицу температуру зафиксировали у 40 человек, 6 из которых были осмотрены медиками скорой помощи. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

“За вчерашний день где стоят посты, зафиксировали 40 человек, у которых обнаружили повышенную температуру тела, 6 из них осмотрели медики скорой помощи, никто из этих людей в город не въехал. Им была даны рекомендации вернуться домой самоизолироваться”, — сказал Кличко.

14 апреля Кличко анонсировал, что все кладбища в Киеве будут закрыты в связи с усилением карантина, а поминальные дни перенесены на июнь. Как он отметил, поминальные дни перенесены на 6 июня.

Отметим также, в Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 61 новый случай коронавируса. Всего в столице количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 705 человек, 30 пациентов вылечились, 12 умерли.