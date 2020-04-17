Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: число случаев COVID-19 выросло до 705, в одном из монастырей ввели карантин
Коронавирус в Киеве: число случаев COVID-19 выросло до 705, в одном из монастырей ввели карантин
Падение ВВП и рост безработицы: Новый консенсус-прогноз от Минэкономики
Падение ВВП и рост безработицы: Новый консенсус-прогноз от Минэкономики
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Журналист Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать

Коронавирус в Киеве: число случаев COVID-19 выросло до 705, в одном из монастырей ввели карантин

Смотрите фото (3)
Коронавирус в Киеве: число случаев COVID-19 выросло до 705, в одном из монастырей ввели карантин
12:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Киеве по состоянию на утро 17 апреля подтверждены 705 случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на 17 апреля в Киеве подтверждены 705 случаев COVID-19, в том числе 61 - за минувшие сутки, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 61 человека. Из них - 7 медиков. Всего в Киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он на онлайн-брифинге в пятницу.

"Вылечились от коронавируса в столице на сегодняшний день 30 человек", - добавил Кличко.

Как сообщил мэр столицы, среди заболевших 31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет и 28 мужчин от 19 до 71 года, а также два 12-летних мальчика.

 

В Киево-Печерской Лавре зарегистрировали еще семь случаев заболевания. Карантин введен и на территории Ионинского монастыря.

В Киевской духовной академии COVID-19 был подтвержден у 19 человек (троих преподавателей и 16 студентов). Все они находятся на самоизоляции в общежитии академии.

Диагноз был подтвержден 16 апреля Миндзравом в телефонном режиме, ожидается письменное подтверждение. Результаты тестирования, проведенные в академии и семинарии 15 апреля, пока неизвестны, сообщили на странице Киевской духовной академии в Facebook.

Ректор академии Сильвестр Стойчев в Facebook сообщил, что результат ПЦР-теста на коронавирус у него оказался положительным. По его словам, он не ощущал симптомов заболевания ни до тестирования, ни после, температура не превышает нормы.

"После объявления в академии карантина, я старался придерживаться всех его правил. Однако мог стать невольным источником заражения других. Именно об этом сейчас переживаю", - написал Стойчев.

Как сообщалось, с субботы, 18 апреля, будет ограничен доступ к городским кладбищам украинской столицы, исключение будет касаться только захоронений - с соблюдением норм, установленных на время карантина.

Кроме того, полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Киеве.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
02 Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
03 Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
04 Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля
05 "Будем принимать некоторые решения": Ляшко без предупреждения наведался в больницы Киевской области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
Карта коронавируса в Украине и мире 17 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 17 апреля (Онлайн)
Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь