Коронавирус в Киеве: число случаев COVID-19 выросло до 705, в одном из монастырей ввели карантин

Новости Украины:В Киеве по состоянию на утро 17 апреля подтверждены 705 случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на 17 апреля в Киеве подтверждены 705 случаев COVID-19, в том числе 61 - за минувшие сутки, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 61 человека. Из них - 7 медиков. Всего в Киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он на онлайн-брифинге в пятницу.

"Вылечились от коронавируса в столице на сегодняшний день 30 человек", - добавил Кличко.

Как сообщил мэр столицы, среди заболевших 31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет и 28 мужчин от 19 до 71 года, а также два 12-летних мальчика.

В Киево-Печерской Лавре зарегистрировали еще семь случаев заболевания. Карантин введен и на территории Ионинского монастыря.

В Киевской духовной академии COVID-19 был подтвержден у 19 человек (троих преподавателей и 16 студентов). Все они находятся на самоизоляции в общежитии академии.

Диагноз был подтвержден 16 апреля Миндзравом в телефонном режиме, ожидается письменное подтверждение. Результаты тестирования, проведенные в академии и семинарии 15 апреля, пока неизвестны, сообщили на странице Киевской духовной академии в Facebook.

Ректор академии Сильвестр Стойчев в Facebook сообщил, что результат ПЦР-теста на коронавирус у него оказался положительным. По его словам, он не ощущал симптомов заболевания ни до тестирования, ни после, температура не превышает нормы.

"После объявления в академии карантина, я старался придерживаться всех его правил. Однако мог стать невольным источником заражения других. Именно об этом сейчас переживаю", - написал Стойчев.

Как сообщалось, с субботы, 18 апреля, будет ограничен доступ к городским кладбищам украинской столицы, исключение будет касаться только захоронений - с соблюдением норм, установленных на время карантина.

Кроме того, полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб.

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