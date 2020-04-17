Коронавирус в Киеве: на пасхальные праздники в столице ужесточают карантин

Новости Украины:Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 19 апреля.

Мэр Киева Кличко заявляет, что усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 воскресенья, 19 апреля.

"Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 воскресенья, 19 апреля. На девяти установленных постах контроля за четверг, 16 апреля, зафиксировали 40 человек, у которых обнаружили повышенную температуру тела", - сказал Кличко на брифинге в пятницу.

По его словам, представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны будут совместно патрулировать территории перед церквями, публичные места и зоны отдыха.

По его словам, шестерых из них осмотрели медики скорой помощи, никто из этих людей и город не въехал и им рекомендовали вернуться домой, самоизолироваться и обратиться к врачам.

Мэр напомнил, что если на посту на въезде в Киев у человека обнаруживают температуру выше 37,5 градусов - его отправляют на самоизоляцию, а если температура 38 и выше - вызывают скорую. Также медики могут сделать экспресс-тест на коронавирус.

14 апреля Кличко анонсировал, что все кладбища в Киеве будут закрыты в связи с усилением карантина, а поминальные дни перенесены на июнь. Как он отметил, поминальные дни перенесены на 6 июня.

Отметим также, в Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 61 новый случай коронавируса. Всего в столице количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 705 человек, 30 пациентов вылечились, 12 умерли.