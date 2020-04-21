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Священник УПЦ МП в Хмельницкой области заразился коронавирусом

Священник УПЦ МП в Хмельницкой области заразился коронавирусом
03:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:На Хмельнитчине коронавирус обнаружен у священника УПЦ МП.

По состоянию вечер 20 апреля в Хмельницкой области зарегистрировано 53 лабораторно подтвержденных случаев заболевания на COVID-19.

Как отметили в областном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации, среди новых инфицированных – священник Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП (село Головчинцы Летичевского района).

Он находится на самоизоляции. Также выясняется круг контактных лиц.

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Как сообщалось ранее, на этих выходных болезнь COVID-19 подтвердилась у двух монахинь Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП. Они госпитализированы в Хмельницкую городскую инфекционную больницу.

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УПЦ МП, Хмельницкая область, Коронавирус, Covid-19, Свято-Преображенский монастырь.
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