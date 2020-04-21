Священник УПЦ МП в Хмельницкой области заразился коронавирусом

По состоянию вечер 20 апреля в Хмельницкой области зарегистрировано 53 лабораторно подтвержденных случаев заболевания на COVID-19.
Как отметили в областном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации, среди новых инфицированных – священник Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП (село Головчинцы Летичевского района).
Он находится на самоизоляции. Также выясняется круг контактных лиц.
Как сообщалось ранее, на этих выходных болезнь COVID-19 подтвердилась у двух монахинь Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП. Они госпитализированы в Хмельницкую городскую инфекционную больницу.