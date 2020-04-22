В Киеве на карантин закрывают еще один монастырь

Новости Украины:В Киеве закрывают на карантин Покровский Голосеевский мужской монастырь из-за COVID-19.

Покровский Голосеевский мужской монастырь в в Киеве закрывается на карантин, так как за прошедшие сутки там выявлено 12 инфицированных коронавирус на COVID-19, заявил мэр столицы Виталий Кличко

"Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус - один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.

Напомним, ранее сообщалось о вспышке коронавируса в столице. За сутки COVID-19 диагностировали у 97 киевлян. По состоянию на 12:00 22 апреля в столице подтверждено 989 случаев заражения.

Накануне на карантин закрыли Почаевскую Свято-Успенскую лавру в городе Почаев Тернопольской области. В целом минимум три церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами вспышек коронавируса в Украине. На территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом. Среди больных - настоятель монастыря.