В Чернобыльской зоне горят торфяники

Новости Украины:Сильный дым от горения торфяников в Чернобыльской зоне видно даже с ЧАЭС.

Несмотря на то, что большую часть очагов огня в Чернобыльской зоне удалось локализовать, сейчас там горят торфяники, сильный дым видно даже с ЧАЭС.

Об этом в эфире 24 канала рассказал председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

"К сожалению, они очень сильно разгорелись, дым видно даже с ЧАЭС. То есть когда смотришь на нее, с одной стороны — торфяники, а с другой — Буряковка. Это село, рядом с которым есть одноименный пункт захоронения радиоактивных отходов", — отметил он.

По его словам, на востоке зоны обязательного отселения уже сгорели три села.

Ранее сообщалось, что по состоянию на среду, 22 апреля, в зоне отчуждения нет ячейки открытого огня.

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС в Киевской области вспыхнул 4 апреля. 14 апреля открытый огонь удалось погасить благодаря дождю, но трава и пеньки до сих пор тлеют.

Напомним, правоохранители поймали еще одного правонарушителя, причастного к возникновению очередного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По делу пожаров в Чернобыльской зоне вручено два подозрения, задержанных нет, полиция ищет других причастных.

Верховная Рада увеличила в 18 раз размер штрафа за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и загрязнение атмосферы, сообщает сайт парламента.