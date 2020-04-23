Пожары в Украине: чрезвычайники рассказали о ситуации

Новости Украины:В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожаров, в Житомирской области возгорания локализовали.

По состоянию на 7:00 23 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянской, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тление пеньков, остатков древесины и торфяник в очагах пройденных огнем.

Отмечается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 7 путепрокладывателей Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 800 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 164 человека и 286 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 32 человека личного состава и 239 единица техники, в том числе 3 вертолета и два самолета, которыми 22 апреля человеком осуществлен 170 сбросов — 376 т воды.

На Житомирщине пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. “По состоянию на 7:00 23 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицкому, Бережестскому, Можаровском и Словечанском лесничествах”, — сообщили спасатели о ситуации в Житомирской области.

К тушению привлечены 765 человек и 119 единиц техники, из них от ГСЧС 157 человек личного состава и 39 единиц техники, в том числе 1 вертолет.

Напомним, правоохранители поймали еще одного правонарушителя, причастного к возникновению очередного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По делу пожаров в Чернобыльской зоне вручено два подозрения, задержанных нет, полиция ищет других причастных.

Верховная Рада увеличила в 18 раз размер штрафа за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и загрязнение атмосферы, сообщает сайт парламента.