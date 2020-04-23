Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 22 апреля: В Украине продлили карантин, Саакашвили может стать вице-премьером
Итоги дня 22 апреля: В Украине продлили карантин, Саакашвили может стать вице-премьером
Днем существенно потеплеет, но ночи – холодные: погода на ближайшие дни
Днем существенно потеплеет, но ночи – холодные: погода на ближайшие дни
Чемпионат Украины доиграют за полтора месяца
Чемпионат Украины доиграют за полтора месяца
Терентий Маревный: приметы и обряды 23 апреля
Терентий Маревный: приметы и обряды 23 апреля

Пожары в Украине: чрезвычайники рассказали о ситуации

Пожары в Украине: чрезвычайники рассказали о ситуации
08:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожаров, в Житомирской области возгорания локализовали.

По состоянию на 7:00 23 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянской, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки — с. Буряковка) тление пеньков, остатков древесины и торфяник в очагах пройденных огнем.

Отмечается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 7 путепрокладывателей Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 800 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 164 человека и 286 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 32 человека личного состава и 239 единица техники, в том числе 3 вертолета и два самолета, которыми 22 апреля человеком осуществлен 170 сбросов — 376 т воды. 

На Житомирщине пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. “По состоянию на 7:00 23 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицкому, Бережестскому, Можаровском и Словечанском лесничествах”, — сообщили спасатели о ситуации в Житомирской области.

"Ощущение абсолютного апокалипсиса": последствия пожаров под Чернобылем показали на видео

К тушению привлечены 765 человек и 119 единиц техники, из них от ГСЧС 157 человек личного состава и 39 единиц техники, в том числе 1 вертолет.

Напомним, правоохранители поймали еще одного правонарушителя, причастного к возникновению очередного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Цена безразличия": сколько Украина потратит на ликвидацию последствий пожара в зоне отчуждения

По делу пожаров в Чернобыльской зоне вручено два подозрения, задержанных нет, полиция ищет других причастных.

Верховная Рада увеличила в 18 раз размер штрафа за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и загрязнение атмосферы, сообщает сайт парламента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Пожары, Спасатели, Чернобыль, Торфяники, Загрязнение воздуха, ГСЧС, Чернобыльская зона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
02 Пандемия коронавируса: определена температура, которая убивает COVID-19
03 Президент анонсировал создание государственной авиакомпании
04 Как правильно носить медицинскую маску
05 Кабмин утвердил планы формирования тергромад еще двух областей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцы на карантине: все, что нужно знать о выплатах безработным
Карантин: все, что нужно знать о выплатах безработным
Мы увидим современную страну: Зеленский уверен в &quot;перезагрузке&quot; Украины за четыре года
Зеленский уверен в "перезагрузке" Украины за четыре года
Вражеский огонь на Донбассе: боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ
На Донбассе боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ
Сегодня начало месяца Рамадан: традиции и приметы
Сегодня начало месяца Рамадан: традиции и приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь