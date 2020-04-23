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Кличко рассказал, с чем связанно медленное выздоровление больных

Кличко рассказал, с чем связанно медленное выздоровление больных
14:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Виталий Кличко напомнил, что 20 дней назад в столице было зарегистрировано 160 больных.

Выздоровление от коронавируса является длительным процессом в силу того, что COVID-19 - агрессивная и не до конца изученная болезнь, заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Вирус COVID-19 - очень агрессивная и не до конца изученная болезнь. Лекарства от которой до сих пор нет, как нет и вакцины. Медики применяют различные препараты. Одни работают. Другие - менее эффективны. Поэтому и лечится коронавирус очень сложно и долго. По данным специалистов, в среднем процесс лечения длится 20 дней. Есть и случаи, когда человек болел 37 дней. 20 дней назад в Киеве было зарегистрировано 160 больных. А сегодня их - более тысячи! Так сколько еще пройдет времени, пока все поправятся?", - заявил он на онлайн пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что для подтверждения выхдоровления врачи используют два ПЦР-теста, так же, как делали в Китае и Италии. Было установлено, что один тест не может дать точный результат о наличии вируса в организме, и человек может оставаться переносчиком вируса даже после исчезновения всех симптомов.

"У половины людей, которые переболели COVID-19, вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней, даже после исчезновения всех симптомов. И такая ситуация с медленным выздоровлением не только в столице. Из более 7000 больных в Украине, выздоровели 505 пациентов. Поэтому мы и призываем людей предохраняться. Вирус - агрессивный и опасный. И лечится слишком сложно", - пояснил Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на утро 23 апреля в Киеве подтверждены 1059 случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 7170 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 504, а скончавшихся – 187. За сутки получено 578 сообщений о новых подтвержденных случаях заболевания, количество летальных случаев возросло на 13, количество случаев выздоровления - на 80.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Киеве.
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