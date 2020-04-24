В Житомирской области новая угроза масштабного пожара

Новости Украины:В борющейся уже несколько дней с горением леса Житомирской области зафиксирован пожар, приобретающий угрожающие масштабы в Билокоровчицком и Словечанском лесхозах.

В Житомирской области 765 пожарных продолжают тушить тления травы, пеньков и древесины на севере области. Для этого также используется 119 единиц техники, в т.ч. 1 вертолет. Об этом информирует ГСЧС Украины.

В ГСЧС сообщают, что открытого огня нет, тушат тление, а тем временем над Житомиром авиация спасателей пролетает каждые полчаса, а в управлении лесного хозяйства сообщают о пожаре угрожающие масштабы в Билокоровчицкому и Словечанском лесхозах.

“Во второй половине дня в Пояскивском лесничестве Белокоровицкого лесхоза возник пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, работает авиация. Одновременно происходит тушение огня в Велидницком лесничестве Словечанского лесхоза и в Словечанском лесхозе АПК”, — сообщили спасатели.

На помощь прибывают пожарные звена соседних лесхозов.

Напомним, правоохранители поймали еще одного правонарушителя, причастного к возникновению очередного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По делу пожаров в Чернобыльской зоне вручено два подозрения, задержанных нет, полиция ищет других причастных.

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