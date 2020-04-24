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Кличко рассказал, во сколько обходится лечение одного больного на COVID-19

Кличко рассказал, во сколько обходится лечение одного больного на COVID-19
14:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Киевской городской голова Виталий Кличко заявил, что лечение в стационаре одного больного COVID-19 в сутки стоит от 5 до 15 тысяч гривень.

Лечение одного больного коронавирусом в сутки стоит от 5 до 15 тыс. грн, что зависит от степени тяжести протекания болезни, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сказать точно, сколько денег тратят в сутки на одного пациента - невозможно. Потому что все зависит от степени тяжести болезни и сопутствующих патологий. Но, как говорят медики, в среднем оказания помощи обходится от 5 до 15 тыс. грнв сутки лечения. Отмечу, что более 90% медицинских препаратов, предусмотренных "Национальным перечнем основных лекарственных средств", есть в медучреждениях столицы. И пациенты с COVID-19, которые лечатся в стационарах - получают их бесплатно", - подчеркнул Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Кличко также подчеркнул, что люди, которые не нуждаются в госпитализации и лечатся дома под контролем врачей, покупают лекарства за свой счет.

Также мэр столицы напомнил, что Департамент здравоохранения КГГА за средства резервного фонда бюджета города закупил 17 наименований медпрепаратов, применяемых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом, на что город выделил 101 млн грн.

Как сообщалось, в Киеве уже 1122 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки количество заболевших возросло еще на 63 человека, трое из них медики.

В Украине по состоянию на 24 апреля подтверждены 7647 случаев COVID-19.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Лавра, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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