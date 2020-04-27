В Черкасской области зафиксировали еще один летальный случай Covid-19

Новости Украины:В Черкасской области умер один пациент с коронавирусом, а у одного медика есть подозрение на COVID-19.

В Черкасской инфекционной больнице подтвержден ещё один случай смерти от Covid-19, сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

"К сожалению, есть не очень хорошие новости из Черкасской инфекционной больницы. Один пациент умер, а у медицинского работника подозревают заражение Covid-19", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник утром.

Мэр города отметил, что по состоянию на утро 27 апреля в инфекционной больнице города госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, ещё у четверых подозрение.

"Тяжелых больных на данный момент трое, двое из которых с пневмонией, один с инсультом. На кислородных концентраторах лечатся два пациента", - сообщил мэр.

Как сообщалось, по состоянию на утро 27 апреля в Черкасской области подтверждены 267 случаев заболевания (55 выздоровели), в том числе 10 новых.

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