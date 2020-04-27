Скачать
Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
По всему миру коронавирусом заразились более 3 млн человек
По всему миру коронавирусом заразились более 3 млн человек
Назначены временные руководители налоговой и таможенной служб
Назначены временные руководители налоговой и таможенной служб
Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 апреля

В Украине 11 пограничников заболели коронавирусом

В Украине 11 пограничников заболели коронавирусом
11:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:По состоянию на 27 апреля 11 военнослужащих и работников Государственной пограничной службы имеют лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

11 сотрудников Государственной пограничной службы Украины болеют коронавирусной болезнью Covid-19, сообщается на сайте ведомства в понедельник

"По состоянию на 27 апреля 2020 года 11 представителей Государственной пограничной службы Украины - военнослужащих и работников - имеют лабораторно подтвержденный диагноз Covid-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для предотвращения заражения и распространения заболевания в ведомстве еще в конце февраля начали принимать соответствующие меры. В частности введен механизм, согласно которому на самоизоляцию или обсервацию отправляются все пограничники, которые контактировали с больными. На данный момент под контролем медиков находятся почти 300 пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц находятся на самоизоляции, остальные изолированы в подразделениях или обсерваторах.

В Вооруженных силах зафиксировали еще 6 новых заболевших Covid-19

"При этом подразделения здравоохранения Госпогранслужбы осуществляют постоянный контроль над лечением больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствия, при необходимости проводят экспресс-тесты или ПЦР-диагностику на наличие заболевания", - рассказали в ведомстве.

За последние сутки в Украине зафиксировано 392 новых случая заболевания коронавирусной болезнью, 26 апреля умерли от нее 11 человек, выздоровели 24 человека.

Всего в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пограничники, ГПСУ, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заместителя Кличко задержали за нападение на патрульного (Фото и видео)
02 Как барельефы: в Египте обнаружена пещера с необычными наскальными рисунками
03 Есть их нужно, но не натощак: продукты, которые нельзя употреблять на голодный желудок
04 В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
05 Саакашвили о назначении на пост вице-премьера: Я считаю, что голоса соберутся
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину идет антициклон: синоптики обещают потепление и грозы
В Украину идет антициклон: синоптики обещают тепло и грозы
Полиция Киева открыла дело против зама Кличко
Полиция Киева открыла дело против зама Кличко
Карта коронавируса в Украине и мире 27 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: Онлайн
&quot;Мисс Украина-Вселенная&quot; Олеся Стефанко беременна (Фото)
"Мисс Украина-Вселенная" Олеся Стефанко беременна (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь