В Украине 11 пограничников заболели коронавирусом

Новости Украины:По состоянию на 27 апреля 11 военнослужащих и работников Государственной пограничной службы имеют лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

11 сотрудников Государственной пограничной службы Украины болеют коронавирусной болезнью Covid-19, сообщается на сайте ведомства в понедельник

"По состоянию на 27 апреля 2020 года 11 представителей Государственной пограничной службы Украины - военнослужащих и работников - имеют лабораторно подтвержденный диагноз Covid-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для предотвращения заражения и распространения заболевания в ведомстве еще в конце февраля начали принимать соответствующие меры. В частности введен механизм, согласно которому на самоизоляцию или обсервацию отправляются все пограничники, которые контактировали с больными. На данный момент под контролем медиков находятся почти 300 пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц находятся на самоизоляции, остальные изолированы в подразделениях или обсерваторах.

"При этом подразделения здравоохранения Госпогранслужбы осуществляют постоянный контроль над лечением больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствия, при необходимости проводят экспресс-тесты или ПЦР-диагностику на наличие заболевания", - рассказали в ведомстве.

За последние сутки в Украине зафиксировано 392 новых случая заболевания коронавирусной болезнью, 26 апреля умерли от нее 11 человек, выздоровели 24 человека.

Всего в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.