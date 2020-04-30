В Зоне отчуждения и в Житомирской области продолжают тушить очаги пожаров

Новости Украины:Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения и в Житомирской области локализованы.

По состоянию на утро четверга, 30 апреля, пожары в Чернобыльской зоне локализованы, спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников в ячейках пройденных огнем, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Пожары в лесных массивах зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. По состоянию на 7 ч. 30 апреля подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

Сообщается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелую инженерная техника ГСЧС и ВСУ. Инженерной техникой создано 1 тыс. 55 км минерализованных полос. К тушению привлечены 207 человек и 64 единицы техники, из них от ГСЧС 149 человек личного состава и 34 единицы техники, в том числе 2 вертолета, которыми 29 апреля осуществлено 42 сброса - 84 т воды (с начала работ осуществлено 2 тыс. 354 сбросы - 5 тыс. 378 т воды).

Спасатели ликвидируют 4 новых очага лесных пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах Житомирской области, ведется их ликвидация, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"28 апреля вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района на территории Полесского природного заповедника возникло возгорание сухой травы и лесного массива. 29 апреля вблизи с. Повча Лугинского района на территории Повчанского лесничества возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива (огнем пройдено около 80 га). 29 апреля вблизи с. Лучанки Овручского района на территории Слободского лесничества возникло возгорание лесной подстилки (огнем пройдено около 25 га). 29 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Гай Овручского района на территории Овручского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива (огнем пройдено около 15 га)…По состоянию на 7 ч. 30 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины.", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 818 человек и 140 единиц техники, из них от ГСЧС 122 человека личного состава и 30 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 29 апреля осуществлено 6 сбросов - 48 тонн воды.

По делу пожаров в Чернобыльской зоне вручено два подозрения, задержанных нет, полиция ищет других причастных.

Верховная Рада увеличила в 18 раз размер штрафа за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и загрязнение атмосферы, сообщает сайт парламента.