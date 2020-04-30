Керченский вопрос: Порошенко призвал отсудить у РФ компенсацию в Международном арбитраже

Новости Украины:Порошенко призвал власть Украины довести до конца в Международном арбитраже дело против РФ за агрессию в Керченском проливе и взыскать компенсацию.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал власть Украины довести до конца в Международном арбитраже дело против России за агрессию в Керченском проливе и взыскать с Кремля компенсацию.

Об этом он заявил в своем обращении, сообщает пресс-служба политсилы.

В частности, Порошенко подчеркнул, что в мае истекает срок, когда Украина должна подать свою позицию в Международный арбитраж по морскому праву о компенсации Российской Федерацией убытков за нарушение международных норм во время акта военной агрессии в ноябре 2018 года.

"Почти год, как 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге принял предварительное решение в пользу Украины по делу "Украина против России о задержании военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года". Трибунал объявил о применении временных мер по отношению к Российской Федерации за нарушение ею иммунитета трех украинских военных кораблей и двадцати четырех членов экипажа. Он обязал Кремль отдать наши корабли и освободить моряков. Благодаря этому вердикту наших героев удалось вернуть домой", - напомнил Порошенко.

Он отметил, что это решение трибунала стало следствием высокопрофессиональной работы украинской дипломатической команды в соответствии с подписанными им директивами.

"Директивы давали четкую задачу - привлечь агрессора к ответственности. Уже в следующем месяце Украина должна подать меморандум с разъяснением своей позиции в Специальный международный арбитраж, созданный согласно Конвенции ООН по морскому праву. На данном этапе речь идет уже о компенсации убытков, причиненных Украине", - отмечает Порошенко.

При этом он выразил сомнения в готовности Украины продолжить международно-правовой процесс.

Порошенко также раскритиковал действия Государственного бюро расследований, которое, по его словам, "хочет предъявить подозрение командующему Военно-морскими силами Украины адмиралу Игорю Воронченко", и продолжает расследовать уголовное дело по факту событий в Керченском проливе, которое было начато с подачи экс-заместителя главы администрации президента времен Януковича Андрея Портнова. "Этим делом нынешняя украинская власть создает риск отмены "азовского пакета" санкций против Кремля, введенного Евросоюзом и Соединенными Штатами", - предостерегает Порошенко.

"Власть в рамках международного морского права и при поддержке наших зарубежных партнеров могла и должна была настаивать на нашем законном суверенном праве осуществлять такие переходы в интересах укрепления обороноспособности страны. Очевидно, что сам факт наличия в Украине уголовного дела по событиям в Керченском проливе подрывает позиции нашего государства в Специальном международном арбитраже", - убежден Порошенко.

Он также заявил, что требует от МИДа предоставить обществу информацию, каким образом страна готовится к арбитражу, если вообще готовится.

Как сообщал Укринформ, 25 ноября 2018 года Россия совершила очередной акт агрессии против Украины: вероломно напала на три корабля ВМС ВС Украины в международных водах Черного моря вблизи Керченского пролива, обстреляла их, ранила украинских военнослужащих, а затем захватила корабли в плен вместе с 24-мя членами экипажей.

16 апреля 2019 года Украина подала в Международный трибунал ООН по морскому праву запрос о назначении временных мер в соответствии с пунктом 5 статьи 290 Конвенции ООН по морскому праву в споре между Украиной и Россией относительно "иммунитета трех кораблей Украины и двадцати четырех военнослужащих на борту". В своем заявлении о принятии временных мер Украина сделала запрос "требовать от Российской Федерации оперативно: освободить суда и вернуть их Украине; приостановить уголовное производство против 24 задержанных украинских военнослужащих и воздерживаться от возбуждения нового производства в отношении их; отпустить задержанных военнослужащих и позволить им вернуться в Украину".

25 мая Трибунал почти полностью удовлетворил украинский иск при рассмотрении временных мер и обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля и 24 захваченных моряков.

Следует также отметить, что экс-президент Петр Порошенко фигурирует в качестве свидетеля по расследуемому ГБР так называемому делу украинских моряков.

25 апреля 2020 года народный депутат из фракции политической партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов и пятый Президент Украины Петр Порошенко могут получить обвинения в государственной измене в связи с тем, что отдали команду на прохождение украинских военных через Керченский пролив в ноябре 2018 года.