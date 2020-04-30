ВОЗ призывает страны не прекращать вакцинацию из-за пандемии COVID-19

Новости Украины:Мировые страны не должны из-за пандемии коронавируса прекращать программы вакцинации.

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призывает страны продолжать уделять приоритетное внимание иммунизации и тщательно отслеживать каждую пропущенную вакцинацию. Об этом сообщается на странице ВОЗ в Twitter.

"Я настоятельно призываю страны продолжать уделять приоритетное внимание иммунизации, внедрять инновационные услуги, общаться с родителями и тщательно отслеживать каждую пропущенную вакцинацию", - отмечает Клюге.

По его словам, страны должны быть открыты к новым путям оказания и получения медицинской помощи, так как Covid-19 не уйдет в ближайшее время.

Также он подчеркнул, что, в первую очередь, необходимо продолжать действующие программы по вакцинации детей.

Напомним, ранее некоторые страны приостановили плановую вакцинацию по национальному календарю прививок и иммунизацию населения по эпидпоказаниям из-за эпидемии Covid-19.

Также в марте в ВОЗ заявляли, что у них нет никаких доказательств, что прививка от сезонного гриппа влияет на риск заразиться коронавирусом и переносимость Covid-19.

Как сообщалось, по состоянию на 9.00 30 апреля в Украине зарегистрировано 10 тыс. 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 тыс. 238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

Напомним, по состоянию на утро 30 апреля в мире зарегистрировано уже 3 193 886 инфицированных COVID-19.

Больше всего зараженных зафиксировано в США – 1 039 909, Испании – 236 899, Италии – 203 591, Франции – 166 543, Британии – 166 441, Германии – 161 539, Турции – 117 589.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.