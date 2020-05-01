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Коронавирус: врачи в Днепре спасают женщину с проблемной беременностью

Коронавирус: врачи в Днепре спасают женщину с проблемной беременностью
18:18 Сегодня Телеграф Укринформ unsplash

Новости Украины:В Днепре спасают больную COVID-19 женщину, госпитализированную с проблемной беременностью.

В Днепре спасают инфицированную коронавирусом 24-летнюю жительницу Марганца, которая госпитализирована с проблемной беременностью и потеряла двойняшек.

Об этом написала в соцсети Facebook преподаватель колледжа Татьяна Чуб.

"29 апреля на 7 месяце беременности, которая протекала без патологий, скорая помощь доставила в родильное отделение г.Марганец П. Валентину Владимировну, 1996 г.р. В последнее время из заболеваний был только насморк... При поступлении в больницу на УЗИ показало два мертвых плода, замерли четверо суток назад. Врачи сделали экспресс-тест, родственники личным транспортом отвезли лаборанта в Никополь в лабораторию, где диагностировали COVID-19, подтвержденный тремя тестами! Сразу после подтверждения коронавируса Валю спецбригадой отправили в Днипро в больницу им. Мечникова. Сейчас Валюша в очень тяжелом состоянии, врачи пытаются ее стабилизировать", - уточнила Чуб.

По словам родственников, она перенесла несколько операций, потеряла много крови. У нее диагностирована пневмония, интоксикация организма. В настоящее время пациентка находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Первый случай заболевания COVID-19 в Марганце подтвердил заведующий отделом лабораторных исследований Марганецкой центральной городской больницы Федор Старостенко в видеообращении.

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"1 мая в Марганецкую центральную городскую больницу поступил первый положительный результат ПЦР-теста. Больная COVID-19 женщина находится в областной больнице. Руководители медучреждений города сообщили марганчан о ситуации и обозначили свой алгоритм дальнейших действий", - подчеркнул Старостенко.

Он уточнил, что насморк у пациентки начался две недели назад. Все это время она консультировалась с семейным врачом и посещала гинеколога.

В настоящее время врачи, которые контактировали с пациенткой, отправлены на самоизоляцию, как и ее муж и родственники.

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У них взяли анализы, частный дом, в котором проживала семья больной женщины, обработан дезинфицирующими средствами.

Все люди, которые контактировали с ними, проверяются на предмет инфицирования коронавирусом.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 мая в Украине лабораторно подтверждено 10 861 случай заболевания COVID-19.

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Днепр, Коронавирус, Covid-19.
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