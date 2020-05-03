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Коронавирус: на Одесчине за сутки зафиксировали 55 случаев COVID-19

Коронавирус: на Одесчине за сутки зафиксировали 55 случаев COVID-19
11:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине в Одесской области за сутки зафиксировали 55 новых случаев заражения.

Глава Одесской ОГА Максим Куцый подверг критике легкомысленное игнорирование карантинных мер властями города Подольска, что привело к росту заболеваемости COVID-19.

Свое возмущение по поводу пренебрежения требованиями карантина органами местной власти глава ОГА высказал на своей странице в Facebook.

"Легкомысленноеое отношение к карантину и пренебрежение санитарными правилами приводит к неутешительным результатам. За сутки в Одесской области коронавирус подтвержден еще у 80 человек. По состоянию на 3 мая всего зафиксировано 409 случаев заболевания", - отметил Куцый.

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Он отметил, что наибольшие вспышки зафиксированы там, где население и местные власти легкомысленно относились к карантину и несерьезно воспринимали угрозу эпидемии. В частности, в Подольске - 178 случаев (55 в сутки), в Одессе - 78 случаев (2 в сутки) и в Беляевском районе - 53 случая (11 в сутки).

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям неоднократно обращала внимание местных властей Подольска о необходимости усиления карантина и санитарных мероприятий, чтобы обезопасить людей от угрозы инфицирования коронавирусом. В городе сейчас работают эксперты медицины катастроф для контроля за ситуацией. Медики ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы оказывать помощь всем нуждающимся ", - акцентировал глава ОГА.

Таких последствий можно избежать - надо только строго соблюдать карантин и не спешить с преждевременным снятием ограничений, подытожил Куцый.

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Как сообщалось, по состоянию на 3 мая в Украине подтверждено 11 913 случаев COVID-19, из них 502 за последние сутки.

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Украина, Одесса, Карантин, Коронавирус.
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