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Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Киеве за сутки коронавирусом заболели еще 48 человек

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В Киеве за сутки коронавирусом заболели еще 48 человек
12:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КГГА

Новости Украины:В Киеве за сутки подтвердили 48 случаев заболевания коронавирусом Covid-19, один случай - летальный.

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 48 новых случаев заражения COVID-19, на 24 человека больше, чем за предыдущие сутки (3 мая в Киеве заболели 24 человека, один случай летальный).

"В столице за прошедшие сутки - еще плюс 48 человек, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Среди них двое медиков. Один случай, к сожалению - летальный. На сегодняшний день в Киеве уже 1583 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Из них 28 человек умерли", - сказал городской голова столицы Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции во вторник.

Среди заболевших за сутки 4 мая 22 женщины в возрасте от 18 до 73 лет, 22 мужчины в возрасте от 25 до 81 года, и четверо детей - девочка 13 лет, мальчики 4, 12 и 16 лет.

В больницы госпитализированы 8 человек, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 11 человек. Всего в Киеве с начала пандемии выздоровели после перенесенного COVID-19 91 человек.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. Из всех выявленных случаев 316 (+13 в течение суток) являются летальным.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует продление карантина и после 22 мая в связи с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако допускает дальнейшие его послабления.

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Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19.
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