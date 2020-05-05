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Шмыгаль: Карантин в Украине будет продлен и после 22 мая

Шмыгаль: Карантин в Украине будет продлен и после 22 мая
11:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Карантин в Украине будет продлен и после 22 мая, но с некоторыми ослаблениями.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует продление карантина и после 22 мая в связи с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако допускает дальнейшие его послабления.

"Скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продолжен и далее со следующими этапами послаблений, если это будет позволять сделать ситуация с заболеваемостью", -сказал он в эфире "Украинского радио" во вторник.

Шмыгаль напомнил, что ВОЗ 4 мая продолжила режим пандемии и всемирного карантина на два месяца.

Глава правительства отметил, что за время карантина удалось лучше подготовить медицинскую систему к эпидемии. По его словам, в Украине сегодня больше 2100 аппаратов искусственной вентиляции легких, из которых занято 138, и подготовлено 33 тыс. койкомест для больных коронавирусом, из которых занято меньше 2 тыс.

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"Медсистема отвечает параметрам как первого, так и второго этапа, позволяющего смягчать некоторые меры", – констатировал премьер.

Он указал, что правительство пока что не видит возможностей открыть междугородний транспорт. По его словам, городской транспорт будет ходить, как ходил, а мэры будут принимать решения по количеству транспорта и смене его графика работы.

Шмыгаль уточнил, что открытие метро для некоторых категорий пассажиров планируется на третьем этапе послаблений, а для всех – на четвертом.

Премьер в то же время указал, что после 11 мая будет применяться также адаптивный карантин, когда государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и областные комиссии будут принимать соответствующие решения о внедрении усиленных мер в пределах отдельных областей, городов, сел, отдельных учреждений. Он уточнил, что сегодня лидерами по заболеваемости являются Черновицкая, Тернопольская и Ивано-Франковская области.

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Глава правительства также поблагодарил граждан Украины за то, что они очень дисциплинированно прошли карантин и позволили сдержать распространение эпидемии в стране.

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Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Карантин в Украине, Вирус SARS-CoV-2.
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