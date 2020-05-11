Заразилась на крестинах: в Харькове от коронавируса умерла медсестра

Новости Украины:Одна из двух умерших, о которых стало известно за прошлые сутки, была медсестрой.

В Харькове умерла больная COVID-19 медицинская сестра Областного специализированного диспансера радиационной защиты населения, которая инфицировалась на Пасху на крестинах. Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковской облгосадминистрации Ксения Ярикова.

"По данным областного департамента здравоохранения, 48-летняя медсестра работала в диспансере радиационной защиты. Речь идет не о медицинском заболевании. Заразилась женщина на Пасху, находясь на крестинах", - рассказала Ярикова.

Директор диспансера Ирина Пирогова в комментарии Общественном уточнила, что женщина на Пасху находилась на крестинах в Дергачевском районе области.

"Когда ее положили в инфекционную больницу, у нас провели эпидемиологическое расследование. Это бытовое заражение, не связанное с работой, в связи с отсутствием пациентов в больнице", — сообщила директор диспансера.

Пятерым работникам заведения сделали ПЦР-тест и поместили на самоизоляцию. Результатов теста, по словам Пироговой, еще ожидают.

"Клинических проявлений на сегодня ни у кого нет", — добавила она.

Харьковский областной диспансер радиационной защиты — один из 17 опорных учреждений, определенных для госпитализации больных с COVID-19, но пациентов с коронавирусом там еще не принимали.

По информации пресс-секретаря ОГА, заведение находится на карантине. Там проводят дезинфекцию и проверяют контактных лиц умершей работницы.

Как сообщалось, на Харьковщине за последние сутки подтвердили 44 новых случая COVID-19, два человека умерли. Всего в регионе подтверждено заболевание у 572 человек, из них 143 - медики. Выздоровели 67 человек, 16 умерли.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10 мая в Украине 15 232 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 391 - летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая.