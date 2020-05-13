В Киеве заработали стоматологические клиники

Новости Украины:С 12 мая в рамках ослабления карантина в Киеве разрешили возобновить работу стоматологических клиник.

В Киеве возобновили работу стоматологические клиники при условии соблюдения строгих санитарных норм и правил, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев начал ослабление ограничений, внедряем их постепенно, чтобы ситуация резко не ухудшалась и чтобы весь карантин, который мы ввели вовремя, не оказался бесполезным. Кроме непродовольственных магазинов, парикмахерских, летних площадок кафе и ресторанов и другого малого и среднего бизнеса, со вчера начали работать и стоматологические клиники. Открываются клиники только при условии соблюдения строгих санитарных норм и правил. Эти требования опубликованы на сайте Киевской городской государственной администрации", - сказал он на онлайн-брифинге в среду.

По словам Кличко, также в Киеве по состоянию на среду работает 31 продовольственный рынок.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены.