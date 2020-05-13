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Коронавирус: на Буковине за сутки умерли шесть пациентов с COVID-19

Коронавирус: на Буковине за сутки умерли шесть пациентов с COVID-19
14:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса на Буковине за прошедшие сутки умерло шестеро человек.

За прошедшие сутки в Черновицкой области погибли три женщины и трое мужчин с подтвержденным COVID-19. Все они имели тяжелые формы пневмонии.

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

"За прошедшие сутки в Черновицкой области зафиксированы 6 летальных случаев. У всех умерших коронавирус подтвержден. Также они имели тяжелые формы пневмонии", - говорится в сообщении. 

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Самая молодая умершая пациентка - это 53-летняя женщина с Заставновского района. Отмечается, что кроме коронавируса, у умершей были избыточный вес, сахарный диабет и стенокардия.

Другая умершая женщина - 1963 года рождения с Кицманского района. У пациентки была хроническая почечная недостаточность, последние два года она была на гемодиализе.

Еще одна умершая женщина, 1939 года рождения, была родом из Глубокского района, перенесла инфаркт. Болела также стенокардией и гипертонией.

Двое мужчин, 83 и 78 лет, умерли в Черновцах. Один из них долгое время находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

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Третий погибший мужчина 1954 года рождения болел сахарным диабетом, кардиосклерозом, аритмией. Умер в Кицманской центральной районной больнице.

Общее количество зарегистрированных смертей от коронавируса на Буковине - 94.

Как сообщалось, по состоянию на 13 мая в Украине лабораторно подтверждены 16 425 случаев COVID-19, из них 439 - летальных, 3716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 402 новых случая.

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Украина, Буковина, Карантин, Коронавирус.
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