На Донбассе боевики 11 раз нарушили режим тишины

Новости Украины:Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Пески, Авдеевка, Верхнеторецкое, Новомихайловка, Красногоровка, Водяное, Орехово, Хутор Вильный, Зайцево.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного и ранили не менее пяти российских наемников на Донбассе.

«С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

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По украинских военнослужащих, выполняющих задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь неподалеку Песков и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитников Верхнеторецком оккупанты обстреляли из 82 мм минометов и гранатометов различных систем.

Рядом с населенными пунктами Новомихайловка и Красногоровка российские наемники использовали станковые противотанковые гранатометы, а у Водяного - крупнокалиберные пулеметы.

Защитники Украины своевременно реагировали на все враждебные вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.