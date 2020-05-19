Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 18 мая: Вопрос о запуске транспорта в Украине и ВНО 2020
Итоги дня 18 мая: Вопрос о запуске транспорта в Украине и ВНО 2020
В мире более 4,8 млн человек заразились коронавирусом
В мире более 4,8 млн человек заразились коронавирусом
Футбол в Италии: возобновление пока откладывается
Футбол в Италии: возобновление пока откладывается
Иов-огуречник: приметы и обряды на 19 мая
Иов-огуречник: приметы и обряды на 19 мая

В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на ближайшие дни

Смотрите фото (6)
В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на ближайшие дни
08:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Кратковременные дожди пройдут в Украине в ближайшие дни, но температура существенно не изменится.

В ближайшие сутки, 19 мая, вследствие перемещения атмосферного фронта с северо-запада Европы в большинство областей Украины, кроме Закапатья и юго-востока, пройдут дожди, но температура существенно не изменится, лишь днем в западных, центральных и южных областях немного повысится, сообщает в понедельник Укргидрометцентр.

Во вторник ночью без осадков, лишь в северной части местами небольшой дождь; днем в Украине, кроме Закарпатья и юго-восточной части, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°, на побережье морей до 12°; днем в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях 14-19°, на остальной территории 20-24°.

В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 16-18 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 мая самая высокая температура днем была 30,8 в 2007г., самая низкая ночью 1,1 в 1952г.

Прогноз погоды на 19 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко 

Вторая половина мая покатилась вперед, но погода – как зачарованная. Периодические дожди, низкие градуса, особенно ночью: ситуация 19 мая не изменится, пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

"Атмосферный фронт с севера снова подкинет дожди. Осадки пройдут на Западе, на Севере и в большинстве центральных областей Украины. Не обойдут они и Харьковскую область",– уточняет она.

Между тем в южной части Украины будет преобладать сухая погода.

Ветер будет западным и порывистым: 7 – 12 метров в секунду.

Жарче всего будет на Буковине, там днем воздух прогреется до +23...+25 градусов.

Холоднее всего – на Харьковщине и Сумщине: всего +15...+17 градусов. В Киеве 19 мая пройдет дождь, ночью +7 градусов, днем воздух прогреется до +16...+18 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 19 мая, в городах Украины:

  • Ужгород – +22...+24
  • Львов – +20...+22
  • Ивано-Франковск – +21...+23
  • Тернополь – +20...+22
  • Черновцы – +23...+25
  • Хмельницкий – +21...+23
  • Луцк – +18...+20
  • Ровно – +18...+20
  • Житомир – +17...+19
  • Винница – +20...+22
  • Одесса – +19...+21
  • Николаев – +22...+24
  • Херсон – +21...+23
  • Симферополь – +21...+23
  • Кропивницкий – +20...+22
  • Черкассы – +19...+21
  • Чернигов – +16...+18
  • Суммы – +15...+17
  • Полтава – +18...+20
  • Днепр – +20...+22
  • Запорожье – +21...+23
  • Донецк – +17...+19
  • Луганск – +16...+18
  • Харьков – +15...+17
  • Киев – +16...+18

В среду, 20 мая, ночью в большинстве областей Украины, днем на юге и востоке небольшие кратковременные дожди (ночью на северо-востоке, днем в Одесской области умеренные дожди). Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с.

Температура ночью 7-12°, днем 13-18°, в южной части и в Закарпатье ночью 10-14°, днем 18-22°.

В Киеве - ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо- западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 14-16 °.

Температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-19°, в Днепре возле Києва 13°.

Прогноз погоды на 20 мая, фото: meteo.gov.ua

21 мая в южной, днем также в северной части небольшие дожди (ночью на юге Одесской области умеренные), на остальной территории без осадков. Температура ночью 3-8°, на юге страны 9-14°; днем 13-18°, на севере 10-15°; в Карпатах ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 3-8° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.  В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 3-8°, днем 10-15°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 21 мая, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу на 22-23 мая, осадков не ожидается, лишь днем в северных, центральных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 1-7° тепла, днем 10-16° тепла; в южной части ночью 5-11°, днем 13-19°; в Карпатах 22 мая ночью заморозки 0-2°, днем 8-13° тепла.

Резкие скачки от холода к теплу: синоптики рассказали, какой будет погода летом

На Киевщине 22-23 мая ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

Прогноз погоды на 22 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 23 мая, фото: meteo.gov.ua

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Тепло, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Прогноз погоды, Грозы, Погода в мае.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион
02 Плевать на погоду: новая VR-система поможет вертолетам безопасно приземляться
03 Nokia 5.3 добралась до Украины: продажи бюджетника уже начались
04 Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать
05 Шмыгаль о Буславец: У нее есть возможность стать министром если вытянет энергетическую сферу из кризиса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Они - марионетка Китая&quot;: Трамп опять раскритиковал ВОЗ
"Они - марионетка Китая": Трамп опять раскритиковал ВОЗ
В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на ближайшие дни
В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды
Бразилия опередила Великобританию по количеству заражений COVID-19
Бразилия опередила Британию по количеству заражений COVID-19
День вышиванки 2020: дата, история и обычаи праздника
День вышиванки 2020: дата, история и обычаи праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь