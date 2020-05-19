В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на ближайшие дни

Новости Украины:Кратковременные дожди пройдут в Украине в ближайшие дни, но температура существенно не изменится.

В ближайшие сутки, 19 мая, вследствие перемещения атмосферного фронта с северо-запада Европы в большинство областей Украины, кроме Закапатья и юго-востока, пройдут дожди, но температура существенно не изменится, лишь днем в западных, центральных и южных областях немного повысится, сообщает в понедельник Укргидрометцентр.

Во вторник ночью без осадков, лишь в северной части местами небольшой дождь; днем в Украине, кроме Закарпатья и юго-восточной части, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°, на побережье морей до 12°; днем в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях 14-19°, на остальной территории 20-24°.

В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 16-18 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 мая самая высокая температура днем была 30,8 в 2007г., самая низкая ночью 1,1 в 1952г.

Прогноз погоды на 19 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Вторая половина мая покатилась вперед, но погода – как зачарованная. Периодические дожди, низкие градуса, особенно ночью: ситуация 19 мая не изменится, пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

"Атмосферный фронт с севера снова подкинет дожди. Осадки пройдут на Западе, на Севере и в большинстве центральных областей Украины. Не обойдут они и Харьковскую область",– уточняет она.

Между тем в южной части Украины будет преобладать сухая погода.

Ветер будет западным и порывистым: 7 – 12 метров в секунду.

Жарче всего будет на Буковине, там днем воздух прогреется до +23...+25 градусов.

Холоднее всего – на Харьковщине и Сумщине: всего +15...+17 градусов. В Киеве 19 мая пройдет дождь, ночью +7 градусов, днем воздух прогреется до +16...+18 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 19 мая, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +18...+20

Ровно – +18...+20

Житомир – +17...+19

Винница – +20...+22

Одесса – +19...+21

Николаев – +22...+24

Херсон – +21...+23

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +16...+18

Суммы – +15...+17

Полтава – +18...+20

Днепр – +20...+22

Запорожье – +21...+23

Донецк – +17...+19

Луганск – +16...+18

Харьков – +15...+17

Киев – +16...+18

В среду, 20 мая, ночью в большинстве областей Украины, днем на юге и востоке небольшие кратковременные дожди (ночью на северо-востоке, днем в Одесской области умеренные дожди). Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с.

Температура ночью 7-12°, днем 13-18°, в южной части и в Закарпатье ночью 10-14°, днем 18-22°.

В Киеве - ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо- западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 14-16 °.

Температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-19°, в Днепре возле Києва 13°.

Прогноз погоды на 20 мая, фото: meteo.gov.ua

21 мая в южной, днем также в северной части небольшие дожди (ночью на юге Одесской области умеренные), на остальной территории без осадков. Температура ночью 3-8°, на юге страны 9-14°; днем 13-18°, на севере 10-15°; в Карпатах ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 3-8° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 3-8°, днем 10-15°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 21 мая, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу на 22-23 мая, осадков не ожидается, лишь днем в северных, центральных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 1-7° тепла, днем 10-16° тепла; в южной части ночью 5-11°, днем 13-19°; в Карпатах 22 мая ночью заморозки 0-2°, днем 8-13° тепла.

На Киевщине 22-23 мая ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

Прогноз погоды на 22 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 23 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.