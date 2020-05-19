Сброс восьми тонн пальмового масла в море близ Одессы: прокуратура требует взыскать более 65 млн

Новости Украины:Прокуратура требует более 65 миллионов гривен с судовладельца, который сбросил тонны пальмового масла в Черное море возле Одессы

Прокуратура требует взыскать с иностранного судовладельца 65,2 млн грн за сброс пальмового масла в акваторию морского порта "Пивденный" (Одесская обл.).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуроры Коминтерновской местной прокуратуры обратились в Хозяйственный суд Одесской области с иском в интересах государства к судовладельцу о взыскании убытков.

Установлено, что в конце апреля этого года в акватории морского порта "Пивденный", в нарушение требований природоохранного законодательства, осуществлен сброс с судна загрязняющих веществ. В частности, около 8,5 тонны пальмового масла, в связи с чем произошло загрязнение внутренних морских вод Украины.

Как сообщили в пресс-службе суда, в суд поступило заявление об обеспечении иска в интересах Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа к судовладельцу "MARINO SHIPPING CO PTE LTD".

В заявлении об обеспечении иска прокуратура просила запретить указанной компании вывести судно "Stavanger", с борта которого произошел разлив, из порта "Пивденный".

Отмечается, что судовладелец предоставил доказательства внесения на депозитный счет Хозяйственного суда Одесской области 1 млн долл., что эквивалентно более 26,679 млн грн, в качестве обеспечения иска. Также представлено гарантийное письмо Лондонской ассоциации владельцев судов по взаимному страхованию на сумму почти 2,444 млн долл., членом которой является ответчик.

"Гарантийное письмо подтверждает платежеспособность судовладельца и готовность возместить ущерб, нанесенный государству в результате инцидента", - сообщили в суде.

Заслушав стороны, суд разрешил судовладельцу вывести судно из акватории.