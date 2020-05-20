Эпидемия коронавируса: в Винницкой области зарегистрировано 766 инфицированных

По состоянию на 11:00 18 мая на территории области обнаружен коронавирус у 766 человек, в том числе - у 53 детей.
Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины.
Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 26 административных территориях:
Уточняется, что выздоровели 425 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторными исследованиями.
По состоянию на 20 мая 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 15 тыс. 84 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть в наличии 124 набора реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.
Как сообщалось, аналитика НСЗУ указывает, что каждый третий инфицированный в области - медик. Это один из худших показателей в Украине.
Народные депутаты обвиняют руководительницу "медицинского" департамента облгосадминистрации Людмилу Грабович в нелепых решениях, которые, в частности, по убеждению депутатов, привели к массовой вспышке вируса в Калиновской больнице, и требуют ее увольнения.
Аналогичные заявления, однако анонимно, делают и сами медики. Впрочем, до сих пор никаких решений относительно Грабович принято не было.