Эпидемия коронавируса: в Винницкой области зарегистрировано 766 инфицированных

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Винницкой области заразились уже более 760 человек.

По состоянию на 11:00 18 мая на территории области обнаружен коронавирус у 766 человек, в том числе - у 53 детей.

Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 26 административных территориях:

город Винница - 430,

Калиновский район - 73,

Винницкий район - 46,

Жмеринский район - 38,

Тростянецкий район - 19,

Барский район - 17,

Литинский район - 16,

Гайсинский район - 14

Погребищенький район - 13,

Казатинский, Немировский, Томашпольский районы - по 10,

Липовецкий, Могилев-Подольский, Тывровский районы - по 9,

Черновицкий, Ямпольский районы - по 6,

Муровано-Куриловецкий, Оратовский, Тульчинский, Хмельницкий районы - по 5,

город Ладыжин и Крыжопольский район - по 3,

Бершадский и Иллинецкий районы - по 2,

Шаргородский район - один случай.

Уточняется, что выздоровели 425 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторными исследованиями.

По состоянию на 20 мая 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 15 тыс. 84 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть в наличии 124 набора реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

Как сообщалось, аналитика НСЗУ указывает, что каждый третий инфицированный в области - медик. Это один из худших показателей в Украине.

Народные депутаты обвиняют руководительницу "медицинского" департамента облгосадминистрации Людмилу Грабович в нелепых решениях, которые, в частности, по убеждению депутатов, привели к массовой вспышке вируса в Калиновской больнице, и требуют ее увольнения.

Аналогичные заявления, однако анонимно, делают и сами медики. Впрочем, до сих пор никаких решений относительно Грабович принято не было.