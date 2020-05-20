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Эпидемия коронавируса: в Винницкой области зарегистрировано 766 инфицированных

Эпидемия коронавируса: в Винницкой области зарегистрировано 766 инфицированных
14:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Винницкой области заразились уже более 760 человек.

По состоянию на 11:00 18 мая на территории области обнаружен коронавирус у 766 человек, в том числе - у 53 детей.

Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 26 административных территориях:

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  • город Винница - 430,
  • Калиновский район - 73,
  • Винницкий район - 46,
  • Жмеринский район - 38,
  • Тростянецкий район - 19,
  • Барский район - 17,
  • Литинский район - 16,
  • Гайсинский район - 14
  • Погребищенький район - 13,
  • Казатинский, Немировский, Томашпольский районы - по 10,
  • Липовецкий, Могилев-Подольский, Тывровский районы - по 9,
  • Черновицкий, Ямпольский районы - по 6,
  • Муровано-Куриловецкий, Оратовский, Тульчинский, Хмельницкий районы - по 5,
  • город Ладыжин и Крыжопольский район - по 3,
  • Бершадский и Иллинецкий районы - по 2,
  • Шаргородский район - один случай.

Уточняется, что выздоровели 425 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторными исследованиями.

По состоянию на 20 мая 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 15 тыс. 84 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть в наличии 124 набора реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

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Как сообщалось, аналитика НСЗУ указывает, что каждый третий инфицированный в области - медик. Это один из худших показателей в Украине.

Народные депутаты обвиняют руководительницу "медицинского" департамента облгосадминистрации Людмилу Грабович в нелепых решениях, которые, в частности, по убеждению депутатов, привели к массовой вспышке вируса в Калиновской больнице, и требуют ее увольнения.

Аналогичные заявления, однако анонимно, делают и сами медики. Впрочем, до сих пор никаких решений относительно Грабович принято не было.

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Украина, Винница, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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