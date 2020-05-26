Карантин: аэропорт Львова возобновит работу, какие будут ограничения

Новости Украины:Директор аэропорта рассказала, как изменится работа воздушных ворот региона.

Директор международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская рассказала, когда могут возобновить работу аэродрома и при каких условиях они будут работать.

"Мы имеем очень хорошую новость, что с 15 июня можем планировать открытие авиасообщений из аэропорта Львова. Это хорошая новость. Есть в принципе три ограничения, которые мы должны согласовать с нашей областной администрацией с определенной комиссией, вопрос отсутствия заболеваний, есть три критерия", – рассказала она в эфире телеканала "Первый Западный", передает ТСН.

По ее словам, аэропорт Львов пока выполняет все критерии.

"Есть такая надежда, что в пятницу примут решение, что наш регион может принимать авиасообщение с 15 июня", - добавила руководитель аэропорта.

Также она рассказала, как изменится работа аэропорта.

Обязательным будет:

вход в терминал только пассажирам;

вход только при условии измерения температуры;

обязательное ношение масок;

соблюдение дистанции полтора метра.

"Агенты по регистрации будут иметь отдельную одежду и защитные маски. Также поставим стеклянные барьеры на стойках регистрации на посадку", - сообщила Романовская.

По плану, в аэропорту максимально компьютеризируют передачи данных с телефонов в системы. "Уже сейчас мы клеим ограничения в зале регистрации, ограничиваем сиденья через одно", - уточнила директор аэропорта.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство вернется к вопросу возобновления рейсовых авиаперевозок после 15 июня. "Мы ведем диалог с авиаперевозчиками и пока что есть позиция, что ранее 15 июня нет смысла открывать аэропорты и запускать рейсовые авиаперелеты", - заявил он.