Карантин: аэропорт Львова возобновит работу, какие будут ограничения

Директор международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская рассказала, когда могут возобновить работу аэродрома и при каких условиях они будут работать.
"Мы имеем очень хорошую новость, что с 15 июня можем планировать открытие авиасообщений из аэропорта Львова. Это хорошая новость. Есть в принципе три ограничения, которые мы должны согласовать с нашей областной администрацией с определенной комиссией, вопрос отсутствия заболеваний, есть три критерия", – рассказала она в эфире телеканала "Первый Западный", передает ТСН.
По ее словам, аэропорт Львов пока выполняет все критерии.
"Есть такая надежда, что в пятницу примут решение, что наш регион может принимать авиасообщение с 15 июня", - добавила руководитель аэропорта.
Также она рассказала, как изменится работа аэропорта.
Обязательным будет:
"Агенты по регистрации будут иметь отдельную одежду и защитные маски. Также поставим стеклянные барьеры на стойках регистрации на посадку", - сообщила Романовская.
По плану, в аэропорту максимально компьютеризируют передачи данных с телефонов в системы. "Уже сейчас мы клеим ограничения в зале регистрации, ограничиваем сиденья через одно", - уточнила директор аэропорта.
Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство вернется к вопросу возобновления рейсовых авиаперевозок после 15 июня. "Мы ведем диалог с авиаперевозчиками и пока что есть позиция, что ранее 15 июня нет смысла открывать аэропорты и запускать рейсовые авиаперелеты", - заявил он.