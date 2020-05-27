Эпидемия: в Винницкой области за сутки обнаружено 22 случая заражения

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Винницкой области зафиксировали уже 932 случая заражения.

По состоянию на 11:00 27 мая на территории области обнаружен коронавирус у 932 человек, в том числе - у 74 детей и 224 медиков. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины и Национальная служба здоровья Украины.

"По состоянию на 11.00 часов 27.05.2020 года на территории области зарегистрировано 1353 подозрения на COVID-19. В 932 случаях обнаружен коронавирус, в том числе в 74 детей", - говорится в сообщении

Уточняется, что выздоровели 500 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.

По состоянию на 27 мая 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 18 тыс. 428 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть в наличии 102 набора реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

Как сообщалось, по состоянию на вчера, 26 мая, коронавирус в Винницкой области был подтвержден у 910 человек.

Также напомним, народные депутаты обвиняют руководительницу "медицинского" департамента Винницкой облгосадминистрации Людмилу Грабович в нелепых решениях, которые в частности, по убеждению избранников, привели к массовой вспышке вируса в Калиновской больнице, и требуют ее увольнения. Аналогичные заявления, однако анонимно, делают и сами медики. Впрочем, до сих пор никаких решений по Грабович принято не было.

Ранее сообщалось, что на днях в Калиновке Винницкой области местную свалку засыпали медицинскими отходами. Были ли там отходы COVID-19, точно не известно. Вместе с тем, в Калиновке есть опорные больницы, принимающие "коронавирусных" пациентов.