На Буковине зафиксировали еще 47 случаев коронавируса

Новости Украины:На Буковине уже 3306 человек заразились коронавирусом.

На Буковине по состоянию на вечер пятницы обнаружили 47 новых случаев заболевания коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 484 образца.

Об этом сообщает председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3306 человек.

16 больных побороли COVID-19. Они дважды получили отрицательный результат теста.

По информации Осачука, 29 мая в области провели масштабные совместные учения медиков и спасателей. Отработали транспортировку больного с COVID-19 на вертолете в Киев.

Напомним, в Украине уже 22 811 случаев COVID-19, из них 429 за сутки.