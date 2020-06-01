На Киевщине расследуют обстоятельства гибели 13-летнего подростка

Новости Украины:Тело мальчика нашли ночью под завалами кирпича.

Правоохранители в Киевской области устанавливают обстоятельства гибели 13-летнего подростка, тело которого нашли под завалами недействующего полуразрушенного животного комплекса, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Полиция Киевщины устанавливает обстоятельства трагической гибели 13-летнего киевлянина. Родители вместе со своим ребенком приехали из столицы в дачный дом в с. Гребные Кагарлицкого района. Мальчик ушел гулять в 16.30. и не вернулся. Мать и отец сначала искали ребенка самостоятельно и только в 22 часов обратились за помощью в полицию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на поиски школьника были задействованы личный состав местной полиции, ювенальные полицейские, общественность.

"Тело мальчика нашли ночью под завалами кирпича на территории местного недействующего полуразвалившегося животного комплекса", - сказано в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают свидетелей и обстоятельства трагической смерти мальчика.