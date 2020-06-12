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На админгранице с Крымом открываются КПВВ

На админгранице с Крымом открываются КПВВ
14:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
Работа КПВВ на админгранице с Крымом возобновляется с 15 июня, обязательная обсервация отменяется.

Решение о возобновлении работы всех контрольных пунктов на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированной РФ Автономной Республики Крым с 15 июня было принято на внеочередном заседании правительства в пятницу, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Проведен ряд консультаций с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым, с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня", - сообщил Резников.

Таким образом, как сообщается на сайте Минреинтеграции, с 15 июня 2020 года будет возобновлена работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

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Также для граждан, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация, однако все, кто пересекают границу, должны будут дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дий вдома". Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс грн.

Обязательным также остается необходимость соблюдения эпидемиологических требований –контроля температуры тела и использования защитных масок и перчаток.

Как сообщалось, Украина в рамках карантина с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 28 марта полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

В то же время с 11 мая ограничения начали постепенно смягчать. В частности, с 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.

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Все по теме:

Крым, Карантин, КПВВ, Минреинтеграции.

Автор:

Телеграф
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