Пожар в офисном здании Киева ликвидировали (Фото)

Спасатели потушили пожар в здании "Киевпроекта".

В центре Киева горела шестнадцатиэтажное здание, где расположен офис компании Киевпроекта.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

"20 июня в Службу спасения «101» поступила информация, что в Шевченковском районе по ул. Богдана Хмельницкого, 16-22, в шестнадцатиэтажном здании на 9 и 11 этажах возник пожар на площади около 150 м кв. В 21:10 пожар локализован, а уже в 21:17 полностью ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

К тушению привлечены 32 чел. л/с и 8 ед. техники ГСЧС.