Скачать
Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Контроль за карантином: в Одесской области будут созданы "рейдовые группы"
Контроль за карантином: в Одесской области будут созданы "рейдовые группы"
Испания открывает границы: аэропорты возобновят работу в воскресенье
Испания открывает границы: аэропорты возобновят работу в воскресенье
Новая эпоха: Шахтер обошел Динамо по количеству трофеев за период независимости Украины
Шахтер обошел Динамо по количеству трофеев
Вот это поворот: звезду "Дивергента" обвинили в изнасиловании
Вот это поворот: звезду "Дивергента" обвинили в изнасиловании

Пожар в офисном здании Киева ликвидировали (Фото)

Пожар в офисном здании Киева ликвидировали (Фото)
Обновлено 00:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС
Спасатели потушили пожар в здании "Киевпроекта".

В центре Киева горела шестнадцатиэтажное здание, где расположен офис компании Киевпроекта.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

"20 июня в Службу спасения «101» поступила информация, что в Шевченковском районе по ул. Богдана Хмельницкого, 16-22, в шестнадцатиэтажном здании на 9 и 11 этажах возник пожар на площади около 150 м кв. В 21:10 пожар локализован, а уже в 21:17 полностью ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

К тушению привлечены 32 чел. л/с и 8 ед. техники ГСЧС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Пожар, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умеренное потребление алкоголя в зрелом возрасте: в чем польза
02 Какие фрукты надо есть, чтобы омолодить кровь
03 Главные симптомы тромбоза: как вовремя распознать проблему
04 "Муза-чудовище" Сальвадора Дали: малоизвестные факты из жизни Галы Дьяконовой (Фото)
05 Впервые опубликованы китайские снимки мест посадок "Аполлонов" на Луне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Это бесплатно: Минцифры возьмется за обучение предпринимателей
Минцифры возьмется за обучение предпринимателей
Пожар в офисном здании Киева ликвидировали (Фото)
Пожар в офисном здании Киева ликвидировали (Фото)
Обострение на Донбассе: в ООС ранен еще один украинский военнослужащий
В ООС ранен еще один украинский военнослужащий
&quot;Тайна ждет вас в сентябре&quot;: создатели &quot;Шерлока Холмса&quot; заинтриговали фанатов коротким анонсом (Видео)
Создатели "Шерлока Холмса" заинтриговали фанатов коротким анонсом (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь