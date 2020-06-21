Из-за ночного ливня ы Черновицкой области река вышла из берегов и затопила огороды селян

Непогода затопила часть села Большой Кучуров вблизи Черновцов.

В Черновицкой области в результате сильного ночного ливня затопило часть села Большой Кучуров недалеко от областного центра.

Как сообщил председатель Великокучуривской объединенной территориальной общины Василий Тодеренчук, непогода затопила огороды местных жителей, несколько улиц, а также территорию в центре села возле местного ресторана.

По сообщению журналистки Галины Еремицы, утром 21 июня река Дерелуй вышла из берегов и затопила село. На опубликованных журналисткой фото и видео видно, что огороды местных жителей практически утонули под водой.

Как сообщают в Черновицком гидрометцентре, в ближайшие дни в области ожидается продолжение гроз. Накануне в пятницу синоптики объявили штормовое предупреждение, призвав местных жителей быть внимательными в выходные из-за резкого ухудшения погодных условий. Кроме того, в гидрометцентре сообщили о вероятности подтопления отдельных населенных пунктов в связи с возможным выходом воды в горных реках на пойму.