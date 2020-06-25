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COVID-19 во Львове: 32 учителей не допустили на ВНО

COVID-19 во Львове: 32 учителей не допустили на ВНО
14:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Андрей Садовой рассказал, что во Львове 32 учителей не поучаствуют в процедуре ВНО из-за инфицирования коронавирусом COVID-19.

Во Львове к проведению ВНО было привлечено 1645 учителей, 32 работников не допустили к проведению из-за болезни на COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовой, передает УНН.

"Сегодня имеем первую сессию ВНО по математике. Все 1645 учителей, привлеченных к проведению оценки, прошли ИФА-тестирование. 32 работников заменили из-за болезни.

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Наша обязанность сделать все необходимое, чтобы дети думали об обучении, а не волновались об опасности заражения. Именно поэтому все организовано четко по протоколу", — отметил он.

Напомним, в Украине 8:45 25 июня зафиксировано уже более 40 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, в сутки новый антирекорд — почти тысяча новых больных.

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Львов, ВНО, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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