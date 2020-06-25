COVID-19 во Львове: 32 учителей не допустили на ВНО

Андрей Садовой рассказал, что во Львове 32 учителей не поучаствуют в процедуре ВНО из-за инфицирования коронавирусом COVID-19.

Во Львове к проведению ВНО было привлечено 1645 учителей, 32 работников не допустили к проведению из-за болезни на COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовой, передает УНН.

"Сегодня имеем первую сессию ВНО по математике. Все 1645 учителей, привлеченных к проведению оценки, прошли ИФА-тестирование. 32 работников заменили из-за болезни.

Наша обязанность сделать все необходимое, чтобы дети думали об обучении, а не волновались об опасности заражения. Именно поэтому все организовано четко по протоколу", — отметил он.

Напомним, в Украине 8:45 25 июня зафиксировано уже более 40 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, в сутки новый антирекорд — почти тысяча новых больных.