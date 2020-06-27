Чиновник Харьковского горсовета подозревается в растрате госсредств

Заместителя директора департамента Харьковского городского совета подозревают в растрате почти 1 млн грн.

Заместителю директора департамента Харьковского городского совета сообщено о подозрении из-за растраты более 800 000 гривен выделенных на освещение жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Заместителю директора департамента Харьковского городского совета сообщено о подозрении за растрату более 800 000 гривен государственных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновник вместе с руководством коммерческой структуры организовали "схему" по хищению средств, выделенных на освещение жилых домов.

Напомним, чиновника Николаевского горсовета уличили в вымогательстве более 82 000 гривен "отката" за подписание договора на дезинфекцию остановок общественного транспорта.