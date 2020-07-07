В Днепре горело поле сухостоя, выгорело 3 гектара сухой травы

В Днепре днем в понедельник, 6 июля, произошло возгорание сухостоя. Спасатели ликвидировали пожар спустя почти час.

В понедельник днем, 6 июля, произошло возгорание сухостоя вблизи садового товарищества в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепр. Огонь распространился на территорию 3 гектаров. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Огнем уничтожено сухостой на площади 3 га. Пожар локализован в 17:36 и ликвидирован в 18:25". – сказано в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались девять человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Как сообщалось, в РФ опять горит Сибирь, огнем охвачены уже 3 млн гектаров территории. По данным Европейской службы мониторинга атмосферы, в июне масса выбросов углерода из-за пожаров в Сибири составила 16,3 млн тонн.