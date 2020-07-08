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В Киеве на одном из мосту люди перекрыли дорогу, движение заблокировано

В Киеве на одном из мосту люди перекрыли дорогу, движение заблокировано
Обновлено 11:09 Сегодня Телеграф Фото: скриншот
В столице на мосту "Метро" митингующие перекрыли дорогу, движение остановилось, образовалась огромная пробка.

В Киеве на мосту Метро образовались большие пробки, перекрыто движение. На Броварском проспекте люди устроили митинг.

О этом сообщает издание dtp.kiev.ua.

"Люди перекрыли дорогу. Движение затруднено. Пробка от метро Черниговская. Заранее планируйте свой маршрут", - говорится в сообщении.

Как свидетельствуют данные карты Google Maps, на мосту движение остановилось, образовалась значительная пробка.

На видео видно, как люди протестуют, перекрыли дорогу.

Пробка с автомобилей тянется от метро "Черниговская". Также осложнено движение транспорта от Набережного шоссе до Броварского проспекта в районе этого моста.

Местные СМИ сообщают, что дорогу перекрыли в знак протеста, люди требуют чтобы им достроили квартиры.

Как сообщалось, вчера, 7 июля, Глава Киевской областной организации "Слуга народа" и претендующий на пост мэра Киева Александр Дубинский снимал очередной проморолик для своей предвыборной кампании на Южном мосту, тем самым спровоцировал масштабную пробку.

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Все по теме:

Киев, Протест, Митинг, Пробки, Мост Метро.

Автор:

Телеграф
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