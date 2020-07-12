На Ровенщине еще 51 человек заболел коронавирусом

В Ровенской области сейчас 4598 случаев заболевания коронавирусом.

11 июля в Ровенской области подтвердили 51 новый случай заболевания коронавирусом.

Сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook.

В частности, 9 больных обнаружили в Дубно, 7 – в областном центре, 19 – в Млиновском районе. Возраст новых больных от 2 до 78 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 4598 случаев заболевания коронавирусной болезнью", – сообщил Коваль.

Количество летальных случаев не изменилась: сейчас их 80. Кроме того, 11 июля коронавирус победили 27 человек. В целом же вылечились 2738 жителей области.

В работе областных лабораторий находятся 138 образцов.