Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали "тишину"

С начала текущих суток боевики в районе ООС на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"15 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го калибра, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На действия противника, которые несли угрозу жизни и здоровью военнослужащих, наши защитники открывали огонь", - сообщили в пресс-центре ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Марьинки враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи Талаковки - еще и из минометов 120-го калибра.

По защитникам Гнутово противник применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Рядом с Новолуганским, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", агрессор обстреливал наших защитников из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось ранее, 14 июля, российские оккупанты 18 раз открывали огонь, применив при этом запрещенное минскими договоренностями оружие. Семь украинских военных получили ранения.

15 июля, состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево.