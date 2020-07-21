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Захват заложников: Аваков срочно вылетел в Луцк, Зеленский контролирует ситуацию

Захват заложников: Аваков срочно вылетел в Луцк, Зеленский контролирует ситуацию
12:39 Сегодня Телеграф Фото: konkurent.ua
Глава МВД срочно вылетел в Луцк, где вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами. Президент Владимир Зеленский отметил, что держит ситуацию под личный контролем и надеется, что обойдется без жертв.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков будет осуществлять "координацию действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия", сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, полиции удалось установить, что что захвативший автобус с заложниками в центре Луцка мужчина находился на психиатрическом лечении. Он уже дважды стрелял в сторону правоохранителей.

"Получена информация, что террорист находился на психиатрическом лечении", - указано в сообщении пресс-службы Департамента уголовного розыска.

Как сообщалось, в центре Луцка на Театральной площади вооруженный мужчина в автобусе удерживает 20 человек. Также, он заявил, что заложил взрывчатку в людном месте города.

Четких требований у нападавшего нет, он заявляет, что "государство - это главный террорист". На месте работают все спецслужбы, в области введены оперативные планы Заложник и Бумеранг.

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Все по теме:

Луцк, Полиция, Заложники, Арсен Аваков.

Автор:

Телеграф
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