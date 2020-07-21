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Захват автобуса в Луцке: террорист удерживает заложников уже более восьми часов (Обновляется)
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СМИ: "Луцкий террорист" поставил ультиматум и дал полчаса на выполнение его требований

СМИ: "Луцкий террорист" поставил ультиматум и дал полчаса на выполнение его требований
18:39 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Жительница Луцка Руслана Д, которую якобы удерживают в заложниках в автобусе, по требованию террориста позвонила журналистам "Первого" и попросила, чтобы СМИ требовали от президента Владимира Зеленского видеообращение. Об этом сообщили на сайте "Первого".

Расшифровка разговора опубликована на сайте "Первого".

"Что ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео тем всем дуракам. Шевчук и те все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось ", - цитируют журналисты разговор с заложницей.

"Шевчук. Зеленский, чтобы первым обращения изложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу даже говорить не с кем. Сколько мы можем вас просить? " - сказала женщина.

Находится на психиатрическом лечении: Аваков опроверг информацию, о "луцком террористе"

Справка: В своих требованиях, которые террорист опубликовал в соцсетях он требует, чтобы Владимир Зеленский, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Виктор Медведчук, а также главы церквей Филарет, Шевчук и др. опубликовали видеообращение со словами: "Я (фамилия, имя, отчество) - террорист в законе". Также он требует, чтобы президент Зеленский записал видеообращение, где всех закикав бы посмотреть фильм "Земляне" 2005 года. Читать требования ЗДЕСЬ.

Захват автобуса с заложниками в Луцке: прямое включение с места происшествия

Также, по ее словам, человек, который удерживает их в заложниках, разозлился из-за сообщения в СМИ о прохождении лечения в психиатрической больнице (эту информацию сначала сообщили в полиции, но потом опровергли).

Прямая трансляция с места событий

Захват заложников в Луцке: что известно

Полиция ведет переговоры с захватившим автобус с заложниками в Луцке, но пока он не идет на компромиссы. Известно, что захватчиком оказался Максим Кривош, ранее дважды судим.

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Украина, Луцк, Максим Плохой.

Автор:

Телеграф
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