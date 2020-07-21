СМИ: "Луцкий террорист" поставил ультиматум и дал полчаса на выполнение его требований

Расшифровка разговора опубликована на сайте "Первого".
"Что ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео тем всем дуракам. Шевчук и те все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось ", - цитируют журналисты разговор с заложницей.
"Шевчук. Зеленский, чтобы первым обращения изложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу даже говорить не с кем. Сколько мы можем вас просить? " - сказала женщина.
Справка: В своих требованиях, которые террорист опубликовал в соцсетях он требует, чтобы Владимир Зеленский, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Виктор Медведчук, а также главы церквей Филарет, Шевчук и др. опубликовали видеообращение со словами: "Я (фамилия, имя, отчество) - террорист в законе". Также он требует, чтобы президент Зеленский записал видеообращение, где всех закикав бы посмотреть фильм "Земляне" 2005 года. Читать требования ЗДЕСЬ.
Захват автобуса с заложниками в Луцке: прямое включение с места происшествия
Также, по ее словам, человек, который удерживает их в заложниках, разозлился из-за сообщения в СМИ о прохождении лечения в психиатрической больнице (эту информацию сначала сообщили в полиции, но потом опровергли).
Прямая трансляция с места событий
Полиция ведет переговоры с захватившим автобус с заложниками в Луцке, но пока он не идет на компромиссы. Известно, что захватчиком оказался Максим Кривош, ранее дважды судим.