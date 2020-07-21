"Луцкий террорист" позволил передать заложникам воду

Террорист Максим Кривош, который удерживает в Луцке заложников, дал разрешение сотруднику полиции передать воду в салон автобуса. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Фейсбуке.

Антон Геращенко сообщил, что первым результатом переговоров было то, что Кривош позволил Нацполиции передать уаковки с водой.

Бутылки с водой заложникам передал первый замруководителя Нацполиции Евгений Коваль.

Ранее жительница Луцка Руслана Д, которую якобы удерживают в заложниках в автобусе, по требованию террориста позвонила журналистам "Первого" и попросила, чтобы СМИ требовали от президента Владимира Зеленского видеообращение. Об этом сообщили на сайте "Первого".

Полиция ведет переговоры с захватившим автобус с заложниками в Луцке, но пока он не идет на компромиссы. Известно, что захватчиком оказался Максим Кривош, ранее дважды судим.