"Полтавский угонщик" отпустил полковника полиции и скрылся

На данный момент Роман Скрипник уже отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе на Полтавщине. Ведется поисковая операция. Об этом сообщили в ГУНП Полтавской области.

"Мужчина отпустил сотрудника полиции, сам покинул машину и скрылся в лесопосадке" - заявили в местном отделении ГУНП.

Со слов специалиста отдела коммуникации Нацполиции Полтавской области, Полины Лариной, преступник сейчас двигается пешим ходом.

Ведутся активные поиски злоумышленника.

С взятым ранее в заложники главой Управления уголовного розыска ГУНП Полтавщины полковником Нацполиции Виталием Шияном все в порядке.

Мужина не пострадал и находится со своими коллегами.

Унать подробнее об произошедшем инциденте можно здесь.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области в районе села Лукашовка утром 23 июля столкнулись "опель" и грузовик, в результате чего погибли четыре человека, еще четверо получили травмы. Об этом сообщает управление полиции Винницкой области.