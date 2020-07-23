Скачать
Четверг, 23.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: Я верю, что наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня на Донбассе
Зеленский: Я верю, что наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня на Донбассе
"Полтавский угонщик" отпустил полковника полиции и скрылся
"Полтавский угонщик" отпустил полковника полиции и скрылся
Луческу официально возглавил киевское Динамо
Луческу официально возглавил киевское Динамо
Украинский хоррор "TOGETHER" отметили на международных кинофестивалях (Видео)
Украинский хоррор "TOGETHER" отметили на международных кинофестивалях (Видео)

"Полтавский угонщик" отпустил полковника полиции и скрылся

"Полтавский угонщик" отпустил полковника полиции и скрылся
16:43 Сегодня Телеграф Фото: ГУНП
На данный момент Роман Скрипник уже отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе на Полтавщине. Ведется поисковая операция. Об этом сообщили в ГУНП Полтавской области.

"Мужчина отпустил сотрудника полиции, сам покинул машину и скрылся в лесопосадке" - заявили в местном отделении ГУНП.

Со слов специалиста отдела коммуникации Нацполиции Полтавской области, Полины Лариной, преступник сейчас двигается пешим ходом.

Ведутся активные поиски злоумышленника.

С взятым ранее в заложники главой  Управления уголовного розыска ГУНП Полтавщины полковником Нацполиции Виталием Шияном все в порядке.

Мужина не пострадал и находится со своими коллегами.

В Киеве возле торгового центра заминировали автомобиль

Унать подробнее об произошедшем инциденте можно здесь.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области в районе села Лукашовка утром 23 июля столкнулись "опель" и грузовик, в результате чего погибли четыре человека, еще четверо получили травмы. Об этом сообщает управление полиции Винницкой области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Полтава, Заложники, Нацполиция, ГУНП.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги 22 июля: в Украине продлили карантин и вводят безвиз с еще шестью странами
02 В Украину идут дожди и грозы: прогноз погоды до конца недели
03 В Украине второй день подряд растет число новых случаев коронавируса
04 Таран: Российская агрессия остается основной проблемой региональной безопасности
05 "Частый гость в России": у Порошенко отреагировали на заявление Жвании о захвате власти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВНО 2020: в УЦОКО назвали &quot;проходной&quot; бал по двум предметам
ВНО 2020: в УЦОКО назвали "проходной" бал по двум предметам
В УЗ возобновляют питание в пассажирских поездах: детали
В УЗ возобновляют питание в пассажирских поездах: детали
&quot;Частый гость в России&quot;: у Порошенко отреагировали на заявление Жвании о захвате власти
"Частый гость в России": у Порошенко отреагировали на заявление Жвании о захвате власти
&quot;Прекрасная няня&quot; возвращается: больная Анастасия Заворотнюк готова дать большое интервью
"Прекрасная няня" возвращается: больная Анастасия Заворотнюк готова дать большое интервью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь