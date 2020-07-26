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В оккупированном Крыму возросло количество зараженных коронавирусом

В оккупированном Крыму возросло количество зараженных коронавирусом
Обновлено 01:55 Сегодня Телеграф
За прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 21 гражданина аннексированного полуострова Крым. Об этом сообщили в "Минздраве" Крыма в Фейсбуке.

За прошлые сутки на полуострове зафиксировали 21 новый случай заражения коронавирусом.

О новых зараженных коронавирусом в Севастополе оккупационные власти города пока не сообщают.

В связи с распространением коронавируса в Крыму и Севастополе заболевание выявили у 1389 граждан, 39 пациентов скончались.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано уже 63,9 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - 1 106.

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19 за сутки зарегистрировано в городе Киеве, а также в Ровенской, Львовской и Одесской областях.

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Украина, Крым, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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