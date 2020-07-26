Лучше воздержаться: жителям Киева рассказали, когда можно будет снова купаться на пляжах

Глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Байраченко Дмитрий объяснил, почему после дождя лучше воздержаться от купания. Об этом он заявил во время обращения на телеканале.

"Сейчас мы контролируем состояние водоемов.

На этой неделе было зафиксировано превышение на 10 из 14 пляжей - несоответствие воды в водоемах по индексу лактозо-положительной кишечной палочки.

Я советую киевлянам сутки, а лучше двое суток после того, как дожди проходят, воздержаться от купания", - сказал чиновник в эфире канала "Украина 24".

На вопрос ведущего, почему именно после дождей река непригодна для купания, Байраченко ответил, что в реку попадают поверхностные воды, которые вымывают всю грязь, которая попадает, в том числе, и в реку.

Ранее, в столице после проведения специальных исследований воды на соответствие санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим требованиям в местах массового отдыха населения было принято решение запретить посещение водоемов, в связи с загрязнением вод. Об этом сообщает Госпродподтребслужба.

Как сообщалось, в столице в Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре обнаружен COVID-19, монастырь закрыт на карантин. Об этом сообщили пресс-служба учреждения.