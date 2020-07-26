Лучше воздержаться: жителям Киева рассказали, когда можно будет снова купаться на пляжах

"Сейчас мы контролируем состояние водоемов.
На этой неделе было зафиксировано превышение на 10 из 14 пляжей - несоответствие воды в водоемах по индексу лактозо-положительной кишечной палочки.
Я советую киевлянам сутки, а лучше двое суток после того, как дожди проходят, воздержаться от купания", - сказал чиновник в эфире канала "Украина 24".
На вопрос ведущего, почему именно после дождей река непригодна для купания, Байраченко ответил, что в реку попадают поверхностные воды, которые вымывают всю грязь, которая попадает, в том числе, и в реку.
Ранее, в столице после проведения специальных исследований воды на соответствие санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим требованиям в местах массового отдыха населения было принято решение запретить посещение водоемов, в связи с загрязнением вод. Об этом сообщает Госпродподтребслужба.
Как сообщалось, в столице в Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре обнаружен COVID-19, монастырь закрыт на карантин. Об этом сообщили пресс-служба учреждения.